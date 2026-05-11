مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت: برای نخستین بار کشت ۴۰۰ بوته زردچوبه به صورت آزمایشی و برای تکثیر در ۱۰۰ متر از یکی از گلخانه های این شهرستان آغاز شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت: پیش بینی میشود ۲۰۰ کیلوگرم محصول برداشت و روانه بازار شود.
مویدی با بیان اینکه زرچوبه در بهمن ماه برداشت میشود ، افزود: این محصول گرمسیری از ارقام هندوستانی است که قابلیت صادرات را دارد.
وی بیان کرد: آبیاری مناسب نقش عمدهای در افزایش عملکرد این گیاه دارد و تقسیم ریزومهای مادری گیاه متداولترین روش برای تکثیر زردچوبه است و بهترین زمان برای جداسازی ریزوم بعد از برداشت محصول بوته اصلی است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا بیان کرد: زردچوبه گیاهی علفی، چندساله و منشاء آن جنوب هندوستان است که در خاکهای حاصلخیز میروید و خاکی که زردچوبه در آن کشت میشود باید از زهکش مناسبی برخوردار باشد.
شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.