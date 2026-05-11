انجمن مسلمانان کانادا، در بیانیه ای ضمن محکوم کردن حمله اسلام‌هراسی در آلبرتا، اعلام کرد: این حادثه نشان‌دهنده افزایش نگران‌کننده اسلام‌هراسی و نژادپرستی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، انجمن مسلمانان کانادا حمله‌ای با انگیزه نفرت‌پراکنی که یک مرد مسلمان را در سنت آلبرت، آلبرتا در کانادا، هنگام خروج از مسجد به همراه خانواده‌اش هدف قرار داده بود، محکوم کرد.

این انجمن در بیانیه‌ای توضیح داد که قربانی، مورد حملات خشونت‌آمیزی شامل توهین‌ها و تهدید‌های نژادپرستانه قرار گرفته و منجر به آسیب جسمی و روانی شده است.

این انجمن با تأکید بر اینکه هیچ‌کس نباید به دلیل دین یا هویت خود مورد خشونت یا ارعاب قرار گیرد، خواستار تحقیقات کامل در مورد این حادثه و پاسخگو کردن مسئولان آن شد.

انجمن مسلمانان کانادا خاطرنشان کرد که در صورت اثبات انگیزه‌های نژادپرستانه، پرونده باید طبق قوانین جرایم ناشی از نفرت رسیدگی شود.

این انجمن هشدار داد که این حادثه نشان‌دهنده افزایش نگران‌کننده اسلام‌هراسی و نژادپرستی است و یک رویداد منحصر‌به‌فرد نیست که بتواند بر احساس امنیت در جامعه تأثیر بگذارد.

انجمن مسلمانان کانادا همبستگی خود را با قربانی و خانواده‌اش ابراز کرد و مداخله رهگذرانی که به کمک او آمدند ستود و آن را نمونه مثبتی از همبستگی اجتماعی دانست.

این نهاد همچنین از رهبران سیاسی خواست تا گام‌های جدی برای مبارزه با نفرت‌پراکنی و افزایش حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر بردارند و بر تعهد خود برای ادامه کار برای تقویت ارزش‌های احترام و همزیستی در جامعه کانادا تأکید کرد.