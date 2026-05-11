به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سخاوت خیرخواه افزود: در یک سال گذشته بیش از ۴۵ هزار فقره کارت مرزنشینی جدید در استان صادر شده که نسبت به سال قبل، رشد ۴۹ درصدی داشته است.

وی بیان کرد: همچنین ارزش صادرات محصولات تولیدی استان به بیش از ۲.۵ میلیارد دلار با وزن ۲۰۰ هزار تن رسیده که بیانگر رشد قابل توجه مبادلات اقتصادی منطقه است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی ادامه داد: ارزش واردات انجام‌شده یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار با وزن ۴۰۰ هزار تن بوده است که با وجود این ارقام، تراز تجاری استان همچنان مثبت ارزیابی می‌شود.

خیرخواه خاطرنشان کرد: رشد مبادلات تجاری، صدور کارت‌های جدید و افزایش سهم استان در صادرات، حاصل تلاش فعالان اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرزی است که باید بیش از پیش در جهت ارتقای معیشت مردم و توسعه اقتصادی منطقه استفاده شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: مرز، آغاز فرصت‌های اقتصادی بوده و این فرصت‌ها باید شناسایی شوند و به ثروت و بهبود معیشت مردم تبدیل شود.