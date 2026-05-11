معاون بازرسی و نظارت اداره‌کل صمت چهارمحال و بختیاری گفت: انبار بزرگ احتکار کاغذ با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان در شهرکرد کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،غلامرضا قائدامینی گفت: با دستور صریح معاون اول رئیس‌جمهور برای برخورد قاطع با گران‌فروشی و احتکار، بازرسان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان موفق به کشف یک انبار بزرگ احتکار کاغذ در شهرکرد شدند.

وی افزود: تیم‌های نظارتی پس از رصد‌های اطلاعاتی و انجام مراحل شناسایی، ۵هزار و ۵۰۰ بسته کاغذ را از این انبار کشف و ضبط کردند.

قائدامینی گفت: برای این تخلف، پرونده‌ای به ارزش تقریبی ۵ میلیارد تومان تشکیل و جهت رسیدگی قانونی به اداره‌کل تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

معاون بازرسی و نظارت اداره‌کل صمت چهارمحال و بختیاری با هشدار به محتکران گفت: طرح ویژه مبارزه با احتکار در دستور کار قرار گرفته و در صورت احراز تخلف، با هرگونه احتکار مایحتاج مردم به‌شدت برخورد خواهد شد.