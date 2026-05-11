مدیرکل وزارت صمت استان تهران اعلام کرد واحد‌های تولیدی برای تأمین ورق، مواد پتروشیمی و سایر مواد اولیه می‌توانند بدون ثبت‌سفارش و سهمیه ارزی اقدام به واردات کنند و تخصیص ارز نیز با اولویت این واحد‌ها انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود سیجانی مدیرکل وزارت صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به اولویت تأمین اقلام اساسی در بازار، اظهار کرد: تحقق این هدف بدون پشتیبانی از تولید امکان‌پذیر نیست و واحدهای صنعتی استان در حوزه تأمین نقدینگی، مواد اولیه و منابع انسانی با چالش‌هایی روبه‌رو هستند.

وی با تأکید بر اینکه مواد اولیه مهم‌ترین نیاز واحدهای تولیدی است، افزود: بخشی از این مواد از طریق واردات تأمین می‌شود و با توجه به شرایط اخیر، تأخیرهایی در روند تأمین ایجاد شده است، هرچند برخی واحدها با استفاده از ذخایر خود به فعالیت ادامه می‌دهند.

سیجانی خاطرنشان کرد: بخش عمده مواد اولیه مورد نیاز صنایع استان در حوزه پلیمر و فولاد است و با توجه به خسارت‌های واردشده به برخی صنایع پتروشیمی، مدیریت تأمین این اقلام اهمیت دوچندان یافته است. به گفته وی، واحدهای تأمین‌کننده مواد اولیه صنایع غذایی و دارویی در اولویت نخست تخصیص و تأمین قرار دارند.

مدیرکل صمت استان تهران اعلام کرد: بر این اساس، هر واحد تولیدی که نیازمند ورق، مواد پتروشیمی یا سایر مواد اولیه باشد، می‌تواند بدون ثبت‌سفارش، بدون سهمیه ارزی، بدون انتقال ارز و بدون الزام به بهینه‌سازی، نسبت به واردات مواد اولیه اقدام کند تا روند تولید دچار وقفه نشود.

وی تأکید کرد: تمامی اقدامات لازم برای تسهیل فرآیند واردات انجام شده و در حوزه تخصیص ارز نیز اولویت با واحدهای تولیدی خواهد بود تا تأمین مواد اولیه و استمرار تولید با مشکل مواجه نشود.