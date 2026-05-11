رقابت رالی اتومبیل رانی پرتغال ششمین مرحله از پنجاه و چهارمین فصل رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۶ به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره از رقابتهای قهرمانی جهان ۱۲ راننده در قالب ۴ تیم در ۱۴ رقابت مسابقه میدهند. رده بندی کلی و پایانی رالی پرتغال که به مسافت کلی ۳۴۴.۹۱ کیلومتر و در ۲۳ مرحله ویژه در جادههای خاکی و در منطقه ماتوسینیوس در حومه پورتو و در ۲۳ مرحله ویژه برگزار شد، به این شرح است:
۱- تیری نوویل از بلژیک - اتومبیل هیوندای آی ۲۰، ۳:۵۳:۰۱:۰۷ ساعت (قهرمان)
۲- اولیور سولبرگ از سوئد - تویوتا یاریس ۱۶:۰۳ ثانیه اختلاف
۳- الفین اوانز از انگلیس - تویوتا یاریس ۲۹:۰۱ ثانیه اختلاف
۴- آدرین فورمو از فرانسه - هیوندای آی ۲۰، ۵۴:۰۸ ثانیه اختلاف
۵- کاتسوتا تاکاموتو از ژاپن - تویوتا یاریس ۱:۱۲:۰۶ دقیقه اختلاف
۶- سباستین اوژیه از فرانسه - تویوتا یاریس ۱:۲۶:۰۶ دقیقه اختلاف
۷- سامی پایاری از فنلاند - تویوتا یاریس ۲:۵۰:۰۹ دقیقه اختلاف
۸- دنی سوردو از اسپانیا - هیوندای آی ۲۰، ۴:۱۰:۰۰ دقیقه اختلاف
* رده بندی کلی رالی قهرمانی جهان پس ششمین مرحله از ۱۴ مرحله فصل:
انفرادی:
۱- الفین اوانز از انگلیس ۱۲۳ امتیاز
۲- کاتسوتا تاکاموتو از ژاپن ۱۱۱،
۳- اولیور سولبرگ از سوئد ۹۲،
۴- آدرین فورمو از فرانسه ۷۹،
۵- سامی پایاری از فنلاند ۷۸
تیمی:
۱- تویوتا گازو ژاپن ۳۱۱ امتیاز
۲- هیوندای شل موبیس کره جنوبی ۲۱۸،
۳- تویوتا گازو دو ژاپن ۸۶