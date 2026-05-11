

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان ۱۲ راننده در قالب ۴ تیم در ۱۴ رقابت مسابقه می‌دهند. رده بندی کلی و پایانی رالی پرتغال که به مسافت کلی ۳۴۴.۹۱ کیلومتر و در ۲۳ مرحله ویژه در جاده‌های خاکی و در منطقه ماتوسینیوس در حومه پورتو و در ۲۳ مرحله ویژه برگزار شد، به این شرح است:

۱- تیری نوویل از بلژیک - اتومبیل هیوندای آی ۲۰، ۳:۵۳:۰۱:۰۷ ساعت (قهرمان)

۲- اولیور سولبرگ از سوئد - تویوتا یاریس ۱۶:۰۳ ثانیه اختلاف

۳- الفین اوانز از انگلیس - تویوتا یاریس ۲۹:۰۱ ثانیه اختلاف

۴- آدرین فورمو از فرانسه - هیوندای آی ۲۰، ۵۴:۰۸ ثانیه اختلاف

۵- کاتسوتا تاکاموتو از ژاپن - تویوتا یاریس ۱:۱۲:۰۶ دقیقه اختلاف

۶- سباستین اوژیه از فرانسه - تویوتا یاریس ۱:۲۶:۰۶ دقیقه اختلاف

۷- سامی پایاری از فنلاند - تویوتا یاریس ۲:۵۰:۰۹ دقیقه اختلاف

۸- دنی سوردو از اسپانیا - هیوندای آی ۲۰، ۴:۱۰:۰۰ دقیقه اختلاف

* رده بندی کلی رالی قهرمانی جهان پس ششمین مرحله از ۱۴ مرحله فصل:

انفرادی:

۱- الفین اوانز از انگلیس ۱۲۳ امتیاز

۲- کاتسوتا تاکاموتو از ژاپن ۱۱۱،

۳- اولیور سولبرگ از سوئد ۹۲،

۴- آدرین فورمو از فرانسه ۷۹،

۵- سامی پایاری از فنلاند ۷۸

تیمی:

۱- تویوتا گازو ژاپن ۳۱۱ امتیاز

۲- هیوندای شل موبیس کره جنوبی ۲۱۸،

۳- تویوتا گازو دو ژاپن ۸۶