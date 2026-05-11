دختران نوجوان در چهارمین روز لیگ کاراته وان در همدان به روی تاتامی رفتند تا قهرمانان هر وزن معرفی شوند.

لیگ کاراته وان ایران؛ معرفی برترین‌های دختران نوجوان

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه رقابت‌های لیگ کاراته وان ایران یادواره شهدای شجره طیبه میناب، یکشنبه ۲۰ اردیبهشت نوجوانان دختر در سالن امام علی (ع) دانشگاه آزاد اسلامی به روی تاتامی رفتند و در پایان قهرمانان هر وزن بدین ترتیب معرفی شدند:

وزن ۴۷- کیلوگرم

‌۱. حسنا مهدوی از استان کرمان

نام باشگاه: ستارگان کرمان

‌۲. زهرا محمدی از استان کرمان

نام باشگاه: ستارگان کرمان

‌۳. نیروانا رزاقی از استان مازندران

نام باشگاه: چالاکی

‌۳. مهسا رحیمی از استان فارس

وزن ۵۴- کیلوگرم

‌۱. مرضیه جعفری نیا از استان مازندران

نام باشگاه: باشگاه آبائیان

‌۲. ترنم کمانی از استان اصفهان

‌۳. هستی هفته خانک از استان مرکزی

نام باشگاه: وحدت

‌۳. فرانک طالعی از استان خراسان رضوی

وزن ۶۱- کیلوگرم

‌۱. دینا کریمی از استان تهران

‌۲. آندیا دامن افشان از استان کرمانشاه

‌۳. یسنا ابراهیمی از استان مازندران

۳. آیناز رشیدیان از استان گیلان

وزن ۶۱+ کیلوگرم

‌۱. صبا خداپرست از استان گیلان

‌۲. فاطیما هدایتی ار استان مازندران

نام باشگاه: آبائیان

‌۳. مهدیس گردونفر از استان تهران

۳. یسرا عنایتی از استان مازندران

نام باشگاه: چالاکی

در پایان هم؛ کمیته داوران، شیما باباجانی داور کرمانشاهی را به عنوان داور برتر انتخاب و معرفی کرد.