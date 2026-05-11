مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد: بیش از ۲۵۰۰ واحد مسکونی به شیوههای مختلف از جمله تکمیل واحدها، تحویل تدریجی و طرحهای گروه ساخت، سوم خرداد تحویل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، احسان خواجه رضایی در شورای مسکن استان با اشاره به مصوبات این جلسه گفت: در ابتدای جلسه، طرحهای آماده افتتاح خردادماه به تفکیک توسط کارگزاران تشریح شد که بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، بیش از ۲۵۰۰ واحد مسکونی به شیوههای مختلف از جمله تکمیل واحدها، تحویل تدریجی و طرحهای گروه ساخت، همزمان با سوم خرداد به مردم شریف استان تحویل خواهد شد.
وی افزود: از دیگر موضوعات مطرحشده در شورای مسکن میتوان به بررسی مسائل مربوط به تسهیلات بانکی، زیرساختها و خدمات زیربنایی طرحهای مسکونی اشاره کرد که بهصورت مجزا برای هر طرح مورد بحث قرار گرفت.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اظهار داشت: با توجه به اختیارات تفویضشده به استانداران و در راستای تسهیل امور مردم، بهویژه با توجه به شرایط خاص اقتصادی، برخی مصوبات پیشنهادی با موافقت استاندار محترم به تصویب رسید.
وی با اشاره به موضوع آورده نقدی متقاضیان تصریح کرد: برخی از واحدها نیازمند تقسیط آورده نقدی مردم بودند که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، مقرر شد کارگزاران طرحها با تصویب در هیئتمدیرههای خود، زمینه تقسیط را فراهم کنند تا متقاضیان بتوانند واحدهای خود را تحویل بگیرند.
خواجهرضایی همچنین از تأکید شورای مسکن استان بر پرداخت کامل تسهیلات بانکی در مرحله پایان کار خبر داد و گفت: با همراهی بانکهای عامل، این موضوع با جدیت دنبال خواهد شد. همچنین اولویتبندی توسعه زیرساختها انجام شد و دستگاههای خدماترسان موظف شدند عملیات اجرایی زیرساختها را بر اساس اولویتها آغاز کنند.
در ادامه جلسه، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یزد نیز با اشاره به طرحهای آماده افتتاح خاطرنشان ساخت: در قالب برنامههای افتتاحیه سال جاری، تعدادی از طرحها از جمله گروه ساخت در شهرستانهای مختلف استان آماده تحویل هستند.
نادریانزاده افزود: از جمله میتوان به ۳۰۰ واحد با پیشرفت ۹۶ درصد در یکی از شهرستانها، ۲۰۰ واحد در سایت ۲۸ هکتاری شهرستان ابرکوه و ۱۵۰ واحد در سایت ۱۵ هکتاری شاهدیه اشاره کرد که عملیات آمادهسازی آنها تکمیل شده و آماده تحویل به متقاضیان در سوم خردادماه هستند.
وی گفت: تمامی این سایتها آماده ساخت بوده و تحویل آنها به متقاضیان گام مهمی در تحقق تعهدات دولت و استان در حوزه تأمین مسکن خواهد بود.