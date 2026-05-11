پخش زنده
امروز: -
محققان دانشگاه هنگ کنگ اسپری بینی پودری نانویی ابداع کردهاند که با موفقیت از مانع خونی-مغزی عبور کرده و دارو را مستقیماً به مغز میرساند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، گروهی از محققان دپارتمان فارماتولوژی و دارویی در دانشگاه هنگ کنگ با همکاری مرکز ABIC نخستین «اسپری بینی پودری نانویی» را توسعه دادهاند.
این نوآوری به طور موفقیت آمیز برچالشهای گذر از مانع خونی- مغزی (BBB) غلبه کرد و توانست دارو را بدون نیاز به تزریق یا جراحی به مغز برساند.
هنگامیکه این دارو در زمان شروع زودهنگام سکته مغزی مصرف شود، درمان اضطراری پیش بیمارستانی را برای بیمار فراهم میکند و به صرفه جویی در وقت برای نجات جان بیمار کمک میکند. به این ترتیب از سلولهای مغزی محافظت میشود و مشکلات ناشی از آن کاهش مییابد. اسپری مذکور در بلند مدت پتانسیل آن را دارد که به یک ابزار نجات اضطراری تبدیل شود.
پیش بینی میشود این راهبرد نوآورانه پیش بیمارستانی نرخ نجات یافتن از سکته و بهبود نورولوژیکی را بهبود بخشد که نشان دهنده پیشرفتی قابل توجه در درمان بیماریهای مغزی در سراسر جهان است.
سکته ایسکمیک از مدتها قبل دومین عامل مرگ و میر و ناتوانی در سراسر جهان به حساب میآید. اما بازه زمانی برای درمان آن بسیار کوتاه است. این امر در کنار دسترسی نامتعادل به منابع پزشکی، حوزه واجد شرایط بودن و ریسکهای مرتبط با درمان سبب میشود ۸۵ درصد بیماران نتوانند درمان مورد نیاز را در زمان حیاتی دریافت کنند؛ بنابراین فراهم کردن ابزاری برای دخالت در این روند که به موقع اجرا شود، در «بازه درمانی طلایی» ایمن و تاثیرگذار باشد، یک چالش کلیدی است.
محققان این تیم بیش از یک دهه صرف توسعه پلتفرم فناوری «نانو در میکرون» و سپس ساختن «نانواسپری پودری بینی» کردند.
این اسپری بینی از طریق چهار گام کلیدی، تنفس، ذخیره، عدم تجمع و انتقال عمل میکند. پودر که دانههای آن در مقیاس میکرون است، از طریق حفره بینی تنفس میشود و در آنجا به طور موفقیت آمیز در منطقه هدف ذخیره میشود. این ماده هنگام تماس با مخاط بینی به سرعت به نانو ذرات گسترده میشود و سپس در مسیر مغز به بینی حرکت میکند، BBB را دور میزند و دارو را به طور مستقیم به مغز منتقل میکند.
این طراحی به طور قابل توجهی کارآمدی انتقال دارد و سرعت آغاز تاثیرگذاری را تسریع میکند و به این ترتیب راه حلی نوین در زمینه درمانهای اضطراری پیش بیمارستانی برای سکته ایسکمیک فراهم میشود.