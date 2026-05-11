گرد و غبار، حاصل ندادن حق‌آبه‌های قم در سال‌های گذشته است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدمنان رئیسی پیش از ظهر یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، در جلسه کارگروه مقابله با پدیده گرد و غبار استان قم که به ریاست مهندس بهنام‌جو استاندار قم و با حضور خانم دکتر شینا انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور، در سالن جلسات اتاق بازرگانی قم برگزار شد، اظهار کرد: استان قم در شاخص‌های محیط زیستی و... وضعیت بحرانی دارد.

وی با اشاره به اینکه باید به استان قم توجه ویژه شود، مطرح کرد: متاسفانه به شأنیت استان قم آن‌گونه که باید، توجه نشده است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از بیابان‌های قم، کانون‌های بحرانی هستند، عنوان کرد: باتوجه به اینکه این کانون‌ها استان‌های همجوار را نیز دچار بحران کرده است، باید از منابع مختلف ملی برای رفع این بحران، هزینه کرد.

رئیسی با اشاره به اینکه در مسائل محیط زیستی باید نگاه پیش‌گیرانه داشته باشیم، خاطرنشان کرد: اگر در سال‌های گذشته حق‌آبه‌های قم داده می‌شد امروز شاهد بحران کانون‌های گرد و غبار نبودیم.

وی اضافه کرد: اگر حق‌آبه‌های قم داده نشود، مابقی استان‌ها نیز درگیر خواهند شد، درنتیجه در این زمینه نیز در سطح ملی باید به قم کمک شود.