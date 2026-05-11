به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ۲۰ نوجوان برگزیده جشنواره «روایت انقلاب»، از شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ به مدت یک هفته، با حضور در غرفه «رهبر شهید» فرهنگسرای اخلاق، در قالب ویژه برنامه «روایت، یک حقیقت» روایت‌های کوتاه خود درباره رهبر شهید، جنگ، مقاومت، تجمعات خیابانی و شهادت دانش‌آموزان مدرسه میناب را در یک فضاسازی ویژه اجرا می‌کنند؛ اجرا‌هایی که قرار است مستند تصویری این دوره از برنامه را شکل دهد.

در این دوره، ۲۰ نوجوان دختر که از میان آثار رسیده به جشنواره «روایت انقلاب» برگزیده شده‌اند، طی ۶ روز در قالب اجرا‌های انفرادی به غرفه مراجعه می‌کنند تا روایت‌هایی را که از پیش در اختیارشان قرار گرفته، برای دوربین بخوانند.

این روایت‌ها حاصل فراخوانی است که پیش‌تر از طریق دبیران کانون‌های داستان‌نویسی منطقه ۱۴ منتشر شد و طی آن نویسندگان مأموریت یافتند درباره موضوعاتی همچون شهادت «رهبر شهید» و فضا‌های انقلابی و روایت‌های روز‌های جنگ تحمیلی سوم داستان‌های کوتاه خلق کنند. از میان آثار ارسال‌شده، ۲۰ روایت منتخب که از نظر سوژه، انسجام و حس‌برانگیزی غنای بیشتری داشتند، در اختیار ۲۰ نوجوان اجراکننده قرار گرفت.

غرفه «رهبر شهید» برای این اجرا‌ها با نیمکت مدرسه، تخته، دست‌نوشته‌ها، عکس‌ها و عناصر فضاسازی مرتبط با دانش‌آموزان میناب طراحی شده تا نوجوانان در یک بستر حسی و نزدیک به فضای روایت، داستان‌ها را بخوانند و بازآفرینی کنند. این اجرا‌ها توسط گروه تولید فرهنگسرای اخلاق تصویربرداری می‌شود و قرار است در قالب مستند کوتاه و کلیپ‌های جداگانه منتشر شود.

طاهره امینی جزه، سارا شهرابی، زلیخا فکوری‌فر، مهدیسا ذاکری، زهرا سمیعی، مبین احمدی و روناک کوشکستانی نویسندگانی هستند که داستان‌های آنان بازخوانی خواهد شد. آثاری که نگاه نوجوان امروز را به مفاهیم مقاومت و فداکاری دانش‌آموزان در دفاع مقدس سوم را بازتاب می‌دهد.

فرهنگسرای اخلاق و مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۴ با اجرای طرح «روایت انقلاب»، تلاش دارند روایت‌های تازه، انسانی و نوجوانانه از مفاهیم انقلابی و دفاع مقدس را در قالب‌های هنری و رسانه‌ای بازآفرینی و ثبت کنند.