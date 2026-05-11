نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی از برگزاری نشست مشترک بیش از ۵۰ نماینده مجلس با وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد و گفت: در این جلسه سه‌ساعته، آخرین اوضاع اقتصادی کشور و گرانی‌های اخیر بررسی و بر همکاری نزدیک مجلس و دولت برای کاهش فشار معیشتی مردم تأکید شد.

عزم مشترک مجلس و دولت برای مهار گرانی و کاهش فشار معیشتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا حاجی‌بابایی با اشاره به برگزاری نشست مشترک فراکسیون هم‌اندیشی مجلس و کمیسیون اجتماعی با وزیر اقتصاد اظهار داشت: در این جلسه، شرایط کلی اقتصاد کشور و علل افزایش برخی قیمت‌ها مورد بحث و جمع‌بندی قرار گرفت. از آنجا که رضایت عمومی مردم برای هر دو قوه در اولویت است، این همفکری و تبادل نظر ضروری بود.

وی افزود: در جلسه‌ای که با وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد و در طول هفته نشست‌های دیگری نیز در دستور کار قرار دارد تا وضعیت اقتصادی به‌صورت مستمر رصد و زمینه نظارت دقیق‌تر بر مسائل اجرایی فراهم شود.

حاجی‌بابایی با بیان اینکه وزیر اقتصاد در این نشست گزارش جامعی ارائه کرد، گفت: مقرر شد همکاری‌های مشترک مجلس و دولت برای حل مسائل اقتصادی تقویت شود و مجلس در هر جا که نیاز باشد برای حمایت از اقدامات دولت ورود خواهد کرد. معیشت و رضایت مردم خط قرمز همه مسئولان است و باید اقدامات مؤثرتری در این مسیر انجام شود.

نایب‌رئیس مجلس با اشاره به حضور بیش از ۵۰ نماینده در این جلسه تصریح کرد: گستردگی مشارکت نمایندگان نشان‌دهنده اهمیت موضوع اقتصاد و معیشت برای مجلس است.

در این نشست، موضوعات مختلف اقتصادی به‌صورت تفصیلی بررسی شد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به نتایج این جلسات گفت: هدف آن است که با هماهنگی بیشتر، بخشی از مشکلات اجتماعی و نارضایتی‌ها کاهش یافته و اقتصاد کشور با وجود فشار‌های خارجی و شرایط خاص، به سمت ثبات حرکت کند.

حاجی‌بابایی همچنین با اشاره به اجرای سامانه «کات» اظهار داشت: اقدامات مثبتی در این حوزه انجام شده، اما لازم است بانک‌ها به‌ویژه در استان‌ها همکاری بیشتری داشته باشند و از سخت‌گیری‌های خارج از چارچوب سیاست‌های اعلامی پرهیز کنند.

وی تأکید کرد: در شرایط فعلی حمایت از مردم، به‌ویژه در حوزه اشتغال خرد و پرداخت تسهیلاتی همچون وام ازدواج، وام ناباروری و وام ودیعه مسکن، ضروری است و بانک‌ها باید در این زمینه فعال‌تر عمل کنند تا بخشی از دغدغه‌های موجود کاهش یابد.

نایب‌رئیس مجلس در پایان خاطرنشان کرد: طرح این مسائل به معنای نادیده گرفتن تلاش‌های دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیست، بلکه هدف، رفع برخی موانع اجرایی و تقویت همکاری میان مجلس و دولت برای بهبود شرایط اقتصادی مردم است.