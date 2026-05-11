خروش مردم نیشابور در ایستگاه هفتاد و یکم
در هفتاد و یکمین شب شهادت رهبر معظم انقلاب، مردم ولایت مدار و انقلابی نیشابور در اجتماعی باشکوه، بر ایستادگی در مسیر مقاومت و بیعت با رهبر جدید تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مردم انقلابی نیشابور در هفتاد و یکمین شب متوالی با برگزاری اجتماع با رهبر انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای بیعت و بر حمایت از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند.
اجتماع مردم نیشابور از ساعت ۲۰ در حسینیه امام خمینی (ره) واقع در روبروی مسجد جامع نیشابور برگزار شد.
خروش مردم نیشابور در ایستگاه هفتاد و یکم خروش مردم نیشابور در ایستگاه هفتاد و یکم خروش مردم نیشابور در ایستگاه هفتاد و یکم خروش مردم نیشابور در ایستگاه هفتاد و یکم خروش مردم نیشابور در ایستگاه هفتاد و یکم خروش مردم نیشابور در ایستگاه هفتاد و یکم خروش مردم نیشابور در ایستگاه هفتاد و یکم خروش مردم نیشابور در ایستگاه هفتاد و یکم خروش مردم نیشابور در ایستگاه هفتاد و یکم خروش مردم نیشابور در ایستگاه هفتاد و یکم خروش مردم نیشابور در ایستگاه هفتاد و یکم خروش مردم نیشابور در ایستگاه هفتاد و یکم خروش مردم نیشابور در ایستگاه هفتاد و یکم خروش مردم نیشابور در ایستگاه هفتاد و یکم خروش مردم نیشابور در ایستگاه هفتاد و یکم خروش مردم نیشابور در ایستگاه هفتاد و یکم خروش مردم نیشابور در ایستگاه هفتاد و یکم خروش مردم نیشابور در ایستگاه هفتاد و یکم خروش مردم نیشابور در ایستگاه هفتاد و یکم