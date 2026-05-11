سرپرست اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: اولویت ما تضمین ایمنی و دسترسی پایدار به تجهیزات تخصصی قلب و عروق است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی علیزاده سرپرست اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، در نشست تخصصی کمیته قلب و عروق با اشاره به جایگاه راهبردی این حوزه در نظام سلامت کشور، اظهار داشت: با توجه به اینکه بخش عمدهای از ارز اختصاص یافته به تجهیزات پزشکی و همچنین بیشترین حجم اقلام مصرفی و کاشتنی مربوط به گروه قلب و عروق است، سیاستگذاریهای این اداره کل بر مبنای تأمین ایمن، به موقع و مقرون به صرفه این اقلام حیاتی استوار شده است.
وی در تشریح فرآیندهای نظارتی حاکم بر ورود تجهیزات به شبکه سلامت، افزود: امروزه تمامی تجهیزات تخصصی از جمله استنتهای کرونری، دریچههای قلبی و دستگاههای کمکدرمانی پیش از هرگونه ورود به بازار یا تولید انبوه، ملزم به طی کردن مراحل دقیق ارزیابی فنی و بالینی در سامانه ملی تجهیزات پزشکی هستند. این رویکرد رگولاتوری که با استانداردهای روز دنیا همخوانی دارد، اطمینان میدهد تنها محصولاتی که کارایی و ایمنی آنها برای بیماران اثبات شده باشد، در دسترس مراکز درمانی قرار گیرند.
علیزاده با تأکید بر اهمیت پایش پس از عرضه محصولات تصریح کرد: نظارت ما با توزیع محصول پایان نمییابد. تقویت سامانه گزارشدهی حوادث تجهیزات پزشکی و تعامل نزدیک با جامعه متخصصین قلب، به ما اجازه میدهد تا عملکرد دستگاههای کاشتنی را در دراز مدت رصد کنیم. انتظار میرود همکاران در بیمارستانها و مراکز جراحی، هرگونه مورد مشکوک یا نقص فنی را از طریق کانالهای رسمی اعلام کنند تا در صورت نیاز، اقدامات اصلاحی یا فراخوان محصول با حداکثر سرعت انجام شود.
سرپرست اداره کل تجهیزات پزشکی، به حمایت از ظرفیتهای داخلی اشاره کرد و گفت: در چارچوب سیاستهای کلی نظام و ابلاغیههای وزارت بهداشت، اولویت ویژهای برای تسهیل مسیر ارزیابی و ورود به بازار برای تولیدات دانشبنیان داخلی در نظر گرفتهایم. هدف این است که با حفظ استانداردهای سختگیرانه ایمنی، وابستگی ارزی کشور در حوزه تجهیزات پیچیده قلبی کاهش یابد و زمینه برای صادرات محصولات با کیفیت ایرانی فراهم شود.
وی همچنین به موضوع شفافیت اقتصادی و مدیریت زنجیره تأمین پرداخت و خاطرنشان کرد: تشکیل کارگروههای تخصصی قیمتگذاری با حضور نمایندگان انجمنهای علمی و بهرهگیری از ظرفیت سامانه تیتک برای رهگیری اصالت کالا، دو بازوی اصلی ما در مدیریت هزینهها و مبارزه با قاچاق است. این اقدامات تضمین میکند که تجهیزات اصل و استاندارد با قیمت مصوب به دست بیمار برسد.
علیزاده در پایان با دعوت از اساتید و متخصصین قلب برای مشارکت بیشتر در فرآیندهای سیاستگذاری، اظهار داشت: اداره کل تجهیزات پزشکی به تنهایی قادر به پیشبرد اهداف عالی نظام سلامت نیست. خرد جمعی و تجربیات بالینی شما متخصصین گرامی، حلقه مفقودهای است که میتواند سیاستهای کلان ما را به اقدامات عملی و مؤثر در بالین بیمار تبدیل کند. ما متعهد هستیم تا با ایجاد بسترهای تعاملی شفاف و علمی، دغدغههای فنی همکاران را در اولویت تصمیمگیریهای خود قرار دهیم.