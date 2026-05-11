هرگونه صرفه‌جویی برق در بخش‌های خانگی و تجاری، به طور مستقیم به پایداری فعالیت صنایع کمک شایانی خواهد کرد.

مدیریت مصرف برق، ضرورتی همگانی برای پایداری صنعت و تولید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر مصرف شرکت برق استان، گفت: از مجموع ۳۱۰ هزار مشترک در این استان، ۲۵۷ هزار مشترک (معادل ۸۲ درصد) دربخش خانگی قرار دارند.

نیکنام، افزود: در استان حدود ۵۶ درصد مصرف دربخش خانگی است و این موضوع، نیاز به برنامه‌ریزی جدی و کاهش مصرف در بخش خانگی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

وی با بیان اینکه اگر هر مشترک تنها یک لامپ اضافی را خاموش کند به اندازه‌ برق یک شهرک صنعتی، صرفه‌جویی می شود، بر اهمیت اقدام فردی در این زمینه تأکید کرد.

معاون شرکت برق استان، از اجرای طرح‌های تشویقی برای مشترکان خبر داد.

امیرپور گفت: در طرح اول، مشترکانی که بتوانند مصرف خود را نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد کاهش دهند، از تخفیف ۳۰ درصدی در قبوض برق بهره‌مند خواهند شد.

وی ادامه داد: در طرح دوم، مشترکانی که از سیستم‌های خورشیدی و تجدیدپذیر استاندارد و مورد تأیید وزارت نیرو تا سقف ۵ کیلووات استفاده و برای ذخیره‌سازی انرژی از طریق باتری اقدام کنند، تا ۳۰ درصد از تخفیف در قبوض برق خود بهره‌مند می‌شوند.

معاون شرکت برق استان اضافه کرد: اجرای این طرح‌ها، کمک شایانی به پایداری شبکه برق، چرخه صنعت و تولید خواهد کرد.