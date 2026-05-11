گاز برخی مناطق اصفهان و شهرضا فردا سهشنبه بیست و دوم اردیبهشت قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: بهمنظور انجام تعمیرات دورهای و ایمنسازی شبکه گازرسانی، جریان گاز در برخی مناطق شهر اصفهان و شهرضا روز سهشنبه ۲۲ اردیبهشت از ساعت ۸ تا ۱۶ موقتاً قطع میشود.
در این اطلاعیه از مشترکان ساکن در مناطق اعلامشده خواسته شده است ضمن رعایت نکات ایمنی، در زمان قطعی گاز از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری کنند.
همچنین شرکت گاز استان اصفهان از شهروندان درخواست کرده است پس از وصل مجدد گاز، شیر وسایل گازسوز را بررسی کرده و از باز بودن مسیر تهویه و ایمنی تجهیزات اطمینان حاصل کنند.
بر اساس اعلام شرکت گاز، انجام این عملیات با هدف پایداری شبکه و ارتقای ایمنی خطوط انتقال و توزیع گاز در منطقه انجام میشود.