مردم همدان در هفتاد و یکمین اجتماع شبانه میثاق با امام شهید و بیعت با رهبر انقلاب، بار دیگر نمادی از شجاعت، وحدت و ایستادگی مردم ایران را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز همدان؛ از آغاز حملات ددمنشانه دشمن بیش از ۷۰ شب می‌گذرد، اما همچنان مردم متعهدانه‌تر در اجتماع شبانه حضور می‌یابند که نشان‌دهنده غیرت ملی و ایستادگی یک ایرانی است.

مردم همدان دیشب در امتداد هفتاد شب گذشته مجدد در میدان اصلی شهر حاضر شده و همبستگی خود را با نیرو‌های مسلح و رزمندگان اسلام اعلام و با سردادن شعار‌های حماسی، جنایات آمریکایی-صهیونیستی را محکوم کردند.