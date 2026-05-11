رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران خودروی تهران گفت: شورای رقابت در تصمیمی تازه، خودرو‌های مونتاژی را از شمول مصوبه ۴۷۳ خارج کرد؛ بنابراین این مصوبه مجوزی برای برداشت پول از جیب مصرف کننده و خریدار واقعی خودروی مونتاژی است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ اسد کرمی افزود: با اجرایی شدن این مصوبه، به بازار خودرو شوک وارد و منجر به افزایش قیمت خودروها خواهد شد.

وی ادامه داد: وقتی قیمت خودرو‌های داخلی مانند ۲۰۷ به حدود سه میلیارد تومان می‌رسد، فعالان بازار و حتی دارندگان خودرو انتظار دارند که قیمت خودرو‌های مونتاژی و وارداتی نیز افزایش پیدا کند.

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران خودروی تهران با اشاره به بی ثباتی در بازار خودرو گفت: بی ثباتی در بازار خودرو متضرر شدن و نارضایتی خریداران و فروشندگان در بازار را به همراه داشته است.

وی تاکید کرد: مهمترین راهکار برای شکسته شدن قیمت خودروها، سرعت بخشی در تولید و واردات است که در حال حاضر به دلیل قرار گرفتن در فضای جنگی روند تولید و واردات با مشکل مواجه است

کرمی به تسریع در واردات خودرو تاکید کرد و گفت: به خاطر شرایط حساس و آثار جنگ تحمیلی آمریکایی-- صهیونی به کشورمان، مسیر‌های واردات خودرو تغییر کرده و این موضوع به تنهایی باعث افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیونی در هر خودروی وارداتی شده است.

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران خودروی تهران افزود: از سوی دیگر افزایش مالیات، عوارض و تعرفه‌های وارداتی بر قیمت تمام شده خودروی خارجی تاثیر می‌گذارد و به صورت میانگین هر خودروی وارداتی حدود یک میلیارد تومان افزایش قیمت داشته است.

در جلسه هشتصد و سی و ششم شورای رقابت مصوبه ۴۳۷ اصلاح و مصوب شد «با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی کشور و تغییرات ناگهانی و قابل ملاحظه نرخ ارز، وابستگی بالای تولید خودرو‌های مونتاژی به ارز و لزوم تغییر دامنه شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، مصوبه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در موضوع پیش‌فروش خودرو‌های مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.»

پیش از این مصوبه ۴۳۷ تاکید کرده بود در صورتی که خریدار درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت نام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده باشد در این صورت سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلاً انجام شده بود، مشمول هیچگونه تورم قیمتی احتمالی نمی‌شود و صرفاً بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود.

این مصوبه شامل خودرو‌های مونتاژی و بر اساس اعلام وزارت صمت مبنی بر “خودروی داخلی” یا “مونتاژی” صورت می‌گیرد.