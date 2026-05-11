معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران گفت: امروز شهروندان هم از خدماتی که دریافت می کنند رضایت دارند و هم از نحوه برخورد کارکنان شهرداری که این بهترین اثری است که می توان از این دوره مدیریت شهری به یادگار بماند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، لطف الله فروزنده در جلسه ستاد بازسازی و درآمد منطقه۷ گفت: یکی از نقاط قوت در این جنگ اخیر جهش بهره وری از سوی خادمان شهر بود و ما دیدیم که چه کارهای بزرگی از خادمان شهر بر می آید . امروز رضایتمندی شهروندان، خستگی را از تن خادمان شهر به در کرده است.

فروزنده ادامه داد: امروز همه مردم با همه سلایق حول محور رهبری با یک وحدت و انسجام ملی همه پای دفاع از میهن ایستاده اند و شهرداری نیز تمام قد در کنار مردم است.

معاون شهردار تهران افزود: هم اکنون مهمترین اولویت ما در شهرداری رسیدگی به شهروندان آسیب دیده است و با قدرت این مهم را ادامه خواهیم داد.چرا که این مهم قوت قلب مردم برای حضور در صحنه بوده و این حضور بزرگترین عامل شکست دشمنان است.

فروزنده افزود: امروز قرارگاه سازندگی ایران باید حول محور مساجد، مدارس، بسیج و هیات ها ایجاد شود.

معاون شهردار تهران گفت: اولویت دیگر ما اتمام طرحهای نیمه تمام در منطقه است که باید هر چه سریعتر به اتمام برسد.

فروزنده در پایان گفت: مدیریت شهری در این دوره نشان داده که هیچ بن بست و غیر ممکنی وجود ندارد و با تمام ظرفیت برای خدمت رسانی به شهروندان حتی در بدترین شرایط عمل خواهیم کرد .در ادامه این جلسه وضعیت درآمدی منطقه نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این جلسه همچنین علی احمدی شهردار منطقه۷ گزارشی از اقدامات منطقه در راستای بازسازی منازل آسیب دیده و نیز عملکرد درآمدی منطقه ارائه داد و گفت: شهرداری منطقه لحظه ای از خدمت رسانی به شهروندان و نیز وظایف ذاتی خود غافل نبوده و این خدمت رسانی را افتخار خود می داند.

همچنین معاون هماهنگی و امور مناطق در مراسم غرس نهال به یاد رهبر شهید شرکت و نهالی را غرس کردند.