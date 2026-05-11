پخش زنده
امروز: -
پویانمایی «گلهای کاغذی» ساخته رامک امینکاظمی به بیست و یکمین جشنواره بینالمللی فیلم «در خانواده» روسیه راه پیدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، انیمیشن «گلهای کاغذی» ساخته رامک امینکاظمی به بخش مسابقه فیلمهای کوتاه بیست و یکمین جشنواره بینالمللی فیلم «در خانواده» روسیه راه پیدا کرد.
«گلهای کاغذی» درباره نویسندهای است که احساس میکند به پایان راه رسیده است. این انیمیشن کوتاه در یک سال گذشته سفرهای متعدد جشنوارهای داشته و جایزه بهترین انیمیشن کوتاه جشنواره کازان را دریافت کرده است. این انیمیشن تا به حال در جشنوارههای مختلف از جمله خیرونای اسپانیا، سینما نبرودی ایتالیا، تی شورت آلمان، تامپای آمریکا، روی پرده رفته است.
جشنواره بینالمللی فیلم «در خانواده»، هر سال با هدف معرفی آثاری که درباره عشق و وفاداری سخن میگویند، و ایده محوری آنها احیای ارزشهای خانوادگیست، برپا میشود. این جشنواره شامل سه بخش رقابتیِ فیلمهای بلند (بخش اصلی)، فیلمهای بلند و انیمیشن (ویژه کودکان) و فیلمهای کوتاه است.
این رویداد، بزرگترین جشنواره فیلمهای خانوادگی در روسیه است و ۱۳ تا ۱۶ تیر در مسکو برگزار میشود.
«گلهای کاغذی» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است.