مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر چهارمحال و بختیاری از فرصت دوباره برای پرداخت بیمه تا پایان خرداد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،شابندری با اشاره به مشکلات ایجادشده برای بخشی از جامعه هدف در ماههای اخیر گفت: به دلیل شرایط خاص کشور و رخدادهای اخیر، کشاورزان، روستاییان و عشایری شناسه پرداخت حق بیمه دریافت کردند، اما به دلایل مختلف موفق به پرداخت نهایی یا تکمیل فرایند بیمهپردازی نشدند.
وی افزود: این افراد میتوانند تا پایان خرداد ۱۴۰۵، برای تمدید بیمه، ثبتنام جدید، خرید خدمت سربازی یا نقل و انتقال سوابق بیمهای خود اقدام کنند.
این خدمات از طریق همه کارگزاریهای بیمه روستایی در سراسر کشور، پایگاه اینترنتی roosta.ir و اپلیکیشن «روستا» در دسترس است و متقاضیان میتوانند با مراجعه به این درگاهها از تخفیفهای پیشبینیشده بهرهمند شوند.