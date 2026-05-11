معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت جهاد کشاورزی از برنامه‌ریزی برای تقویت همکاری با کشور‌های دوست به‌منظور تأمین پایدار نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی تیموری با تأکید بر اینکه در تامین نیازهای کشور، اولویت با تولیدات داخلی است، تصریح کرد: باید ارتباطات با کشور‌هایی که روابط دوستانه و دیرینه با ایران دارند تقویت شود تا بتوانیم در حوزه تأمین نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی اقدامات مؤثرتری انجام دهیم.

معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت جهاد کشاورزی گفت: این وزارتخانه مأمور شده کشور‌هایی را که ظرفیت همکاری بیشتری دارند، شناسایی کند تا هم در شرایط بحرانی نیاز‌های وارداتی کشور تأمین شود و هم در دوران پساجنگ، زمینه صادرات محصولات کشاورزی فراهم شود.

وی افزود: اعتقاد ما این است که نباید مانعی غیرضروری برای صادرات محصولات کشاورزی ایجاد شود، زیرا صادرات علاوه بر ارزآوری برای کشور، موجب سودآوری برای تولیدکنندگان نیز خواهد شد.

معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت جهاد کشاورزی از تشکیل جلسات متعدد با سایر مسئولان برای حل مشکلات مردم خبر داد و افزود: برای وضعیت تأمین نهاده‌های دامی نیز جلسات متعددی برگزار شده است.