معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان در کارگروه رصد و پایش گندم، آرد و نان استان، بر ضرورت بلوک بندی و پراکنش خبازی ها تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، امید امیدی شاه آباد اظهارداشت: ساماندهی و پایش منطقه ای خبازی های استان بویژه شهرستان خرمآباد بسیار ضروری است.
وی با بیان اینکه دولت در حوزه آرد و گندم، یارانه هنگفتی پرداخت می کند، خواستار نظارت ،کنترل و مدیریت هوشمند حوزه آرد و نان شد.
معاون امور اقتصادی استاندار لرستان تصریح کرد: فرمانداری خرمآباد با همکاری اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان نسبت به تهیه و ارایه بلوک بندی و پراکنش خبازی های شهر خرمآباد جهت برنامه ریزی و ساماندهی آنها در برنامه ریزی های کارگروه استان در آینده اقدام کنند.