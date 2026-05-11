معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان در کارگروه رصد و پایش گندم، آرد و نان استان، بر ضرورت بلوک بندی و پراکنش خبازی ها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، امید امیدی شاه آباد اظهارداشت: ساماندهی و پایش منطقه ای خبازی های استان بویژه شهرستان خرم‌آباد بسیار ضروری است.

وی با بیان اینکه دولت در حوزه آرد و گندم، یارانه هنگفتی پرداخت می کند، خواستار نظارت ،کنترل و مدیریت هوشمند حوزه آرد و نان شد.

معاون امور اقتصادی استاندار لرستان تصریح کرد: فرمانداری خرم‌آباد با همکاری اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان نسبت به تهیه و ارایه بلوک بندی و پراکنش خبازی های شهر خرم‌آباد جهت برنامه ریزی و ساماندهی آنها در برنامه ریزی های کارگروه استان در آینده اقدام کنند.