پخش زنده
امروز: -
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در نشست مشترک با اعضای کمیسیون بهداشت مجلس گفت: با تولید دارو در شرکتهای زیرمجموعه وزارت رفاه، نیازهای دارویی کشور بدون مشکل در حال تأمین است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نشست مشترک اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران مجموعههای تابعه این وزارتخانه، احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از برنامهریزی برای تولید و تامین دارو در دوران پس از جنگ رمضان خبر داد.
وی گفت: بسیاری از امور در این دوره بدون نیاز به دستورهای متمرکز و با هماهنگی درونسازمانی انجام شد که این موضوع به افزایش سرعت تصمیمگیری و اجرا منجر می شود.
میدری همچنین با تأکید بر ادامه تأمین داروی مورد نیاز کشور افزود: با تولید دارو میان شرکتهای زیرمجموعه وزارت رفاه، از بروز اختلال در زنجیره تأمین دارو جلوگیری شد و در حال حاضر مشکلی در تأمین نیازهای دارویی کشور وجود ندارد.
در ادامه این نشست، حسینعلی شهریاری با اشاره به گستردگی مأموریتهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و زیرمجموعه های این وزارتخانه، نقش مهمی در ارائه خدمات درمانی، رفاهی و دارویی کشور ایفا میکنند و بسیار موفق کردهاند.
شایان ذکر است در این نشست اعضای این کمیسیون نکات خود را مطرح کردند و معاونان وزیر و مدیران شرکتهای تابعه وزارتخانه گزارشی از اقدامات و برنامههای خود در حوزههای درمان، دارو و خدمات رفاهی ارائه دادند.