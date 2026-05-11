به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تصویب‌نامه هیأت وزیران درخصوص اصلاح جدول موضوع بند (۲) تصویب‌نامه مربوط به اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شد.

این مصوبه به موضوع مآخذ حقوق ورودی واردات خودرو سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور مربوط می‌شود و با هدف اصلاح جدول تعرفه‌های پیش‌بینی‌شده در مصوبه قبلی دولت ابلاغ شده است.

بر اساس این گزارش، در جدول حذف‌شده از مصوبه پیشین هیأت وزیران، برای خودروهای برقی و هیبریدی به ترتیب حقوق ورودی ۴ و ۱۵ درصد در نظر گرفته شده بود که با اصلاح جدید، جدول مربوطه مورد بازنگری قرار گرفته است.

جزئیات نحوه اعمال اصلاحات و جدول جدید تعرفه‌ها به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده و مبنای عمل در فرآیند واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج قرار خواهد گرفت.