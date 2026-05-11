کمیته مسابقات فدراسیون هندبال، زمان برگزاری بازیهای دو هفته پایانی بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه دیدارهای هفتههای سیزدهم و چهاردهم این رقابتها که به صورت متمرکز در اصفهان برگزار میشود، به شرح زیر است:
هفته سیزدهم
چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵
نامینو اصفهان - زاگرس جنوبی کازرون / ساعت ۱۰:۰۰
فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - سنگ آهن بافق / ساعت ۱۲:۰۰
آذرخش هرمزگان - کسری گرمدره البرز / ساعت ۱۴:۰۰
استقلال تهران - نفت و گاز گچساران / ساعت ۱۶:۰۰
هفته چهاردهم
پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵
سنگ آهن بافق - آذرخش هرمزگان / ساعت ۱۸:۰۰
جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
زاگرس جنوبی کازرون - کسری گرمدره البرز / ساعت ۰۹:۰۰
نفت و گاز گچساران - نامینو اصفهان / ساعت ۱۰:۴۵
فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - استقلال تهران / ساعت ۱۲:۳۰