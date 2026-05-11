

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه دیدار‌های هفته‌های سیزدهم و چهاردهم این رقابت‌ها که به صورت متمرکز در اصفهان برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

هفته سیزدهم

چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵

نامی‌نو اصفهان - زاگرس جنوبی کازرون / ساعت ۱۰:۰۰

فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - سنگ آهن بافق / ساعت ۱۲:۰۰

آذرخش هرمزگان - کسری گرمدره البرز / ساعت ۱۴:۰۰

استقلال تهران - نفت و گاز گچساران / ساعت ۱۶:۰۰

هفته چهاردهم

پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵

سنگ آهن بافق - آذرخش هرمزگان / ساعت ۱۸:۰۰

جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵

زاگرس جنوبی کازرون - کسری گرمدره البرز / ساعت ۰۹:۰۰

نفت و گاز گچساران - نامی‌نو اصفهان / ساعت ۱۰:۴۵

فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - استقلال تهران / ساعت ۱۲:۳۰