نمایش ویژه فیلم سینمایی «شکار حلزون» به کارگردانی محسن جسور و تهیه‌کنندگی مصطفی سلطانی توسط گروه سینمایی «هنر و تجربه» در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط‌ عمومی گروه سینمایی «هنر و تجربه»، اکران ویژه فیلم سینمایی «شکار حلزون» به کارگردانی محسن جسور و تهیه‌کنندگی مصطفی سلطانی شامگاه یکشنبه ۲۰ اردیبهشت‌ با حضور سازندگان اثر، جمعی از هنرمندان و اهالی رسانه توسط گروه سینمایی «هنر و تجربه» در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.

محسن جسور کارگردان این فیلم در ابتدای برنامه با تشکر از حضور مخاطبان و همکاری گروه سینمایی «هنر و تجربه» گفت: این فیلم یک اثر مستقل کاملاً شخصی است و بسیاری از دوستانی که در ساخت این فیلم همکاری داشتند به من لطف کردند و دستمزدی دریافت نکردند و امیدوارم که رو سفیدشان کرده باشم.

وی افزود: این اکران را به دو کودک شهید تقدیم می‌کنم؛ یکی دختربچه ۸ ساله ای به نام تارا که در جنگ ۱۲ روزه شهید شد و ماکان که از شهدای مدرسه میناب بود و متأسفانه هنوز پیکر او پیدا نشده و با ۸ سال سن جزو شهدای مفقودالاثر است. ما در این پروژه ۲ دوست عزیز را نیز از دست دادیم یکی حسام محمودی که جزو بازیگران اصلی کار بود و دیگری آقای هادی نوری که ایشان نیز علاوه بر نقش کوچکی که در فیلم ایفا می‌کرد مدیر تدارکات پروژه بودند.

جسور تصریح کرد: این فیلم حدود ۵ سال پیش‌ساخته شده و خاطرات خوب و بد زیادی در مسیر ساختش شکل گرفت که یادآوری آن همچنان من را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

موحد شادرو تدوینگر فیلم نیز با اشاره به دوستی خود با محسن جسور گفت: بسیار خوشحالم که بعد از مدت‌ها این اکران باعث شد تا دوستان و همکارانمان را دوباره ببینیم. من و محسن جسور از اول راهنمایی هم کلاس و دوست بودیم و این مسیر را از تئاتر مدرسه آغاز کردیم تا به «شکار حلزون» رسید. به همین علت هر چیزی در این پروژه برای من بوی رفاقت می‌داد.

اکران فیلم سینمایی «شکار حلزون» به کارگردانی محسن جسور و تهیه‌کنندگی مصطفی سلطانی همچنان در گروه سینمایی «هنر و تجربه» ادامه دارد. حسین پاکدل، زنده‌یاد حسام محمودی، فرناز زوفا، محمد رسول صفری، رابعه مدنی، مسعود عجمی، یاسمن ترابی، علی‌اکبر قاضی نظام از جمله بازیگران این فیلم هستند.