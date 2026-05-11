به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیت الله محمدرضا ناصری در دیدار رئیس کل دادگستری استان با اشاره به نقش کلیدی تشکل‌های مردمی در اصلاح ساختار‌های اجتماعی گفت: گروه‌های مردمی امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه، اصناف، نهاد‌ها و ارگان‌های مختلف باید مورد حمایت و تقویت قرار گیرند تا این دو واجب الهی به‌طور کامل در سطح کشور احیا شوند.

وی ارتقای سطح آگاهی عمومی را پیش‌شرط هرگونه اقدام فرهنگی دانست و افزود: در مواجهه با معضلات فرهنگی، نخستین گام معطوف به آموزش و آگاهی‌بخشی است؛ چراکه اقدامات تبیینی تنها در صورت پیوست آموزشی اثرگذار خواهند بود. در این مسیر، هدایت و ارشاد جامعه باید با رویکردی دلسوزانه و در قالب نصحیت مشفقانه دنبال شود.

امام جمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود، با تجلیل از حضور گسترده و پرشور مردم در تجمعات شبانه، بر تداوم این مشارکت‌های مردمی تأکید کرد و اظهار داشت: این حضور حماسی مردم در خیابان‌ها مایه دلگرمی است و باید مراقبت کرد تا این حرکت‌های اصیل مردمی که در راستای پشتیبانی از میدان جنگ و مقابله با دشمن انجام می‌شود با ورود به مسائل فرعی، به حاشیه رانده نشود.