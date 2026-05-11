راهاندازی ۵۰۰ دوربین ثبت تخلف جدید در پایتخت تا پایان سال
مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران از توسعه و نوسازی گسترده سامانههای ثبت تخلف در سطح معابر پایتخت خبر داد و گفت: در حال حاضر سامانههای ثبت سرعت لحظهای و سامانههای ثبت سرعت متوسط در تهران فعال است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
اکبر اختیاری با اشاره به برنامه توسعهای این شرکت گفت: بر اساس هدف گذاری انجام شده تا پایان سال جاری ۵۰۰ سامانه سرعت متوسط در معابر شهری راهاندازی و به بهره برداری خواهد رسید.
تجهیز تقاطع شهری به ۲۰۰ دوربین نسل جدید ثبت تخلف
وی درباره سامانههای ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز نیز گفت: نصب و راه اندازی ۲۰۰ سامانه نسل جدید با فناوریهای به روز در دستور کار قرار دارد تا ایمنی تقاطعهای شهری به شکل محسوسی افزایش یابد.
مدیر عامل شرکت کنترل ترافیک تهران در ادامه با اشاره به سامانههای کنترل لاین اضطرار گفت: از مجموع ۴۷ سامانه پیش بینی شده اکنون بیش از نیمی از آنها در مدار بهره برداری قرار دارند و راهاندازی سایر سامانهها نیز با سرعت و جدیت در حال انجام است.
خروج تجهیزات ترافیکی قدیمی از مدار
مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران درباره برخی دوربینهای غیر فعال شهر توضیح داد: بخشی از تجهیزات قدیمی به دلیل استهلاک و فرسودگی فنی از مدار خارج شدهاند. فرآیند نوسازی و جایگزینی این سامانهها با تجهیزات نسل جدید با اولویت بالا آغاز شده است.
اختیاری تأکید کرد: سامانههای طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا طبق روال فعال هستند و دادههای تردد به صورت مستمر پردازش میشود.
وی خاطرنشان کرد: با تمرکز همزمان بر توسعه سامانههای جدید و نوسازی تجهیزات فرسوده، برنامه عملیاتی این شرکت با حداکثر سرعت در حال اجراست و تلاش میکنیم اهداف تعیین شده در حوزه ارتقای نظارت ترافیکی و افزایش ایمنی معابر تا پایان سال جاری محقق شود.
بازگردان دوربینهای ثبت تخلف آسیب دیده در جنگ اخیر
مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران در پایان با اشاره به آسیب به دوربینهای ثبت تخلف در جنگ اخیر گفت: در اتفاقات اخیر برخی دوربینها اصابت یا آسیب فیزیکی داشتند که همکاران ما سریعا در محل حضور داشتند و تلاش کردند در سریعترین زمان ممکن این سامانهها را به مدار بازگردانند. در حال حاضر تقریباً تمامی سامانهها فعال هستند و وظایفی که برای آنها تعریف شده به طور کامل در حال انجام است.