فرمانده یگان حفاظت امور اراضی جهاد کشاورزی استان گیلان از برگزاری نخستین رزمایش ملی طرح «حِکاک» با هدف حفاظت از کاربری اراضی کشاورزی و مقابله با زمینخواری و فعالیت بنگاههای متخلف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ مجید تقیزاده گفت: نخستین رزمایش ملی «طرح حِکاک» با محوریت حفاظت از کاربری اراضی کشاورزی و برخورد با زمینخواری و بنگاههای متخلف، بهصورت همزمان در سراسر کشور برگزار شد.
وی افزود: در استان گیلان نیز این رزمایش با همکاری پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان و فرماندهی انتظامی شهرستان رشت و با حضور یگانهای حفاظت امور اراضی شهرستانهای مختلف در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رشت برگزار شد.
فرمانده یگان حفاظت امور اراضی جهاد کشاورزی استان گیلان گفت: در جریان این رزمایش، نیروهای یگان حفاظت با سرکشی از مراکز هفتگانه جهاد کشاورزی شهرستان رشت، از بنگاههای معاملات ملکی و اراضی دارای تغییر کاربری بازدید کرده و در موارد مشاهده تخلف، اخطاریههای لازم صادر شد.
وی با اشاره به اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه این طرح خاطرنشان کرد: در حین اجرای مأموریتها، بروشورهای اطلاعرسانی و آموزشی با هدف آگاهیبخشی عمومی و پیشگیری از تخلفات در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی میان شهروندان توزیع شد.
سرهنگ تقیزاده تأکید کرد: اجرای چنین رزمایشهایی نقش مؤثری در صیانت از اراضی کشاورزی، مقابله با زمینخواری و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز داشته و یگان حفاظت امور اراضی با جدیت این موضوع را در سطح استان پیگیری میکند.