ایجاد ۱۰ کیلومتر آتشبر در حاشیه منطقه حفاظت شده خامی
مدیرکل حفاظت محیطزیست کهگیلویه و بویراحمد از ایجاد بیش از ۱۰ کیلومتر آتش بر در حاشیه مناطق حفاظت شده خامی حدفاصل دو شهرستان باشت و چرام خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، عبدال دیانتی نسب، گفت: بررسی علل و عوامل آتشسوزی جنگلها در سالهای اخیر، نشان داد نقطه شروع بخش اعظمی از آتشسوزیها از کنار جادهها بوده است. وی بیان کرد: ایجاد تدابیر لازم و ایمنسازی این نقاط، یکی از اقدامات مهم محیطزیست در جلوگیری از سرایت آتش از حاشیه جادهها به مناطق حفاظت شده بود که میتواند نقش بسزایی در مبارزه و کاهش میزان آتشسوزی ها داشته باشد. مدیرکل حفاظت محیطزیست کهگیلویه و بویراحمد افزود: در همین راستا محیطزیست شهرستان باشت بهمنظور مقابله با این بحران حدفاصل شهرستانهای باشت و چرام و حاشیه منطقه حفاظت شده خامی، بیش از ۱۰ کیلومتر آتش بر ایجاد کرد تا از سرایت آتش به مناطق حفاظت شده جلوگیری شود . دیانتی نسب ادامه داد: برای کاهش میزان آتشسوزی ها و جلوگیری از گسترش آن در جنگلها، روشهای مختلفی باید به کار گرفته شود که یکی از روش های مؤثر و درعینحال کمتر شناختهشده، آتش بر است . وی اضافه کرد: این روش که در بسیاری از کشورها بهعنوان راهی علمی و راهبردی برای مهار آتشسوزیهای جنگلی به کار میرود، به طور هدفمند در مناطقی ایجاد میشود که مسیر تردد جادهها است. مدیرکل حفاظت محیطزیست کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: برخی از شهروندان بهصورت ناآگاهانه هنگام عبور از این جادهها ، تهسیگار ، بطریهای آب و یا وسایل شیشهای خود را به بیرون پرت میکنند که در صورت مهیا بودن شرایط، آتشسوزی شروع میشود و به جنگلها سرایت میکند. دیانتی نسب ادامه داد: طبیعت دوستان و مردم عزیز گردشگر در صورت روشنکردن آتش در طبیعت، حتما اطراف آن را پاکسازی نموده، با سنگ مهارکنند و قبل از ترک مکان از خاموش و سرد بودن آتش مطمئن باشد ضمن آنکه در صورت مشاهده هر گونه دود و آتش فوراً مراتب را به سامانه ۱۵۴۰ اطلاعرسانی کنند.