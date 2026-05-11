مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: تاکنون ۹۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید جهان نژادیان با اشاره به اینکه روند خرید محصول راهبردی گندم در استان ادامه دارد ادامه داد: تاکنون ۹۵۰ هزار تن گندم به ارزش ۵۰ هزار میلیارد تومان از کشاورزان استان خریداری شده است.
وی با بیان اینکه روزانه اطلاعات کشاورزان برای پرداخت مطالبات به بانک عامل ارسال میشود، ادامه داد: تمامی تلاشهای استاندار و دیگر مسئولان استانی برای پیگیری و پرداخت مطالبات گندمکاران استان است.
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان ،خاطر نشان کرد: پیش بینی میشود تا پایان هفته جاری مطالبات گندمکاران استان پرداخت شود.