در نشست گفت‌وگوی ادیان در بانکوک تایلند، رایزن فرهنگی ایران با اشاره به پیامدهای انسانی تحولات منطقه‌ای، دفاع از کرامت انسان را مسئولیتی فراتر از مرزهای سیاسی و دینی دانست.

رنج غیرنظامیان، مسئله‌ای انسانی و فراتر از سیاست است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست بین‌ادیانی با حضور جمعی از راهبان بودایی، نمایندگان مسیحیان و اندیشمندان مسلمان، در بنیاد توسعه زندگی شهر بانکوک و با حمایت شاهزاده گالیانی برگزار شد. این نشست با هدف تقویت گفت‌وگوی ادیان و بررسی مسئولیت‌های اخلاقی مشترک در قبال تحولات جهانی، به‌ویژه تحولات مرتبط با ایران، شکل گرفت.

در آغاز نشست، پنوادی ویروجوونگ، رئیس بنیاد، با خیرمقدم به حاضران، بر اهمیت گفت‌وگوی ادیان تأکید کرد و این برنامه را فرصتی برای تقویت همدلی و کاهش سوءبرداشت‌ها دانست.

چاروم یونسری، از اعضای جامعه بودایی بانکوک، با ابراز همدردی با ملت ایران، گفت: تحولات اخیر در ایران موجب اندوه جامعه انسانی شده و ادیان باید در مسیر تقویت صلح و کرامت انسانی نقش‌آفرین باشند.

وی تأکید کرد: جهان امروز بیش از هر زمان نیازمند صدای مشترک ادیان در دفاع از انسانیت است.

سامان سری نگام نیز با اشاره به آموزه‌های بودایی، رنج انسان‌ها را فارغ از مرز‌های دینی و جغرافیایی مسئله‌ای مشترک دانست و تأکید کرد: بی‌تفاوتی نسبت به رنج دیگران، غفلت اخلاقی محسوب می‌شود.

وی همچنین بر ضرورت گفت‌وگوی بین‌ادیانی برای کاهش سوءتفاهم‌ها و تنش‌های جهانی تأکید کرد.

مهدی زارع بی عیب، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تایلند در این نشست با اشاره به پیچیدگی‌های سیاسی و امنیتی منطقه، گفت: ایران همواره در معرض تحولات و تنش‌هایی بوده که پیامد‌های انسانی آن بر زندگی مردم تأثیرگذار است.

وی با تأکید بر تاب‌آوری ملت ایران افزود: جامعه ایران با وجود فشارها، تلاش کرده مسیر خود را بر پایه امید، دانش و همبستگی اجتماعی ادامه دهد. وی با نگاهی انسانی به موضوع رنج غیرنظامیان پرداخت و تأکید کرد: هرگونه آسیب به انسان‌های بی‌گناه، به‌ویژه در محیط‌های آموزشی، یک مسئله صرفاً سیاسی نیست بلکه یک بحران اخلاقی و انسانی است.

رایزن فرهنگی ایران در تایلند، با اشاره به تحولات اخیر و تنش‌های منطقه‌ای، پیامد‌های انسانی این درگیری‌ها را نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: هدف قرار گرفتن غیرنظامیان، از جمله گزارش‌های مربوط به آسیب به کودکان در مدارس، نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه است.

وی همچنین، اظهار داشت: در ادبیات حقوق بین‌الملل، تعرض به شخصیت‌های دینی و اماکن غیرنظامی می‌تواند پیامد‌های جدی برای صلح و ثبات جهانی داشته باشد و نیازمند بررسی در چارچوب نهاد‌های بین‌المللی است.

زارع بی عیب در بخش پایانی سخنان خود، تصریح کرد: سکوت در برابر رنج انسان‌ها، به ویژه کودکان، به معنای بی‌توجهی به اصول بنیادین انسانیت است و دفاع از کرامت انسانی مرز نمی‌شناسد.

در بخش گفت‌و‌گو، حاضران پرسش‌هایی درباره نقش ادیان در کاهش تنش‌های جهانی، وضعیت اجتماعی ایران و جایگاه حقوق بین‌الملل مطرح کردند.

رایزن فرهنگی ایران در پاسخ، بر ظرفیت مشترک ادیان در ترویج صلح و اخلاق تأکید کرد و گفت: گفت‌و‌گو‌های بین‌ادیانی می‌تواند به کاهش سوءتفاهم‌ها کمک کند.

وی همچنین با اشاره به وضعیت جامعه ایران، بر پویایی اجتماعی و فرهنگی کشور با وجود فشار‌های خارجی تأکید کرد و نقش حقوق بین‌الملل در حمایت از غیرنظامیان را حیاتی دانست.

در پایان نشست، شرکت‌کنندگان با تأکید بر ضرورت همدلی و همکاری میان پیروان ادیان، این برنامه را گامی مؤثر در تقویت صلح، همزیستی و فهم متقابل دانستند. نمایندگان ادیان مختلف نیز بر تداوم چنین گفت‌و‌گو‌هایی و گسترش همکاری‌های فرهنگی تأکید کردند.