بیست و یکمین دوره فوتبال نوجوانان جام ملتهای کمتر از ۱۷ سال آسیا ۲۰۲۶ در جده عربستان پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اختصاصی مسابقات، در این رقابتها ۱۵ تیم حضور دارند و تیم کره شمالی با وجود صعود از این دوره انصراف داده است. تیمها در ۳ گروه ۴ تیمی و یک گروه ۳ تیمی رقابت میکنند و از هر گروه ۲ تیم راهی دور یک چهارم نهایی میشوند.۴ تیم برتر رقابتها به جام جهانی نوجوانان ۲۰۲۶ در قطر راه خواهند یافت و در صورتی که تیم قطر در میان ۴ تیم قرار بگیرد، تیم پنجم آسیا نیز مجوز خواهد گرفت. در دور مقدماتی تیمهای عربستان (میزبان مرحله نهایی)، قطر (قهرمان دوره قبل)، ازبکستان، کره جنوبی، کره شمالی، ژاپن، تاجیکستان، امارات و اندونزی که در دوره قبل تا یک چهارم نهایی صعود کرده بودند از حضور در دور مقدماتی معاف بودند.
نتایج ادامه رقابتها به این شرح است:
گروه یک:
تیمهای عربستان و تاجیکستان با ۶ امتیاز اول و دوم هستند و صعود کردند. تیمهای تایلند و میانمار بدون امتیاز سوم و چهارم هستند و عملا حذف شدند.
گروه دو:
تیم ژاپن با ۶ امتیاز در صدر تثبیت شد و صعود کرد. تیمهای قطر و اندونزی با ۳ امتیاز و به علت نتایج رودررو دوم و سوم هستند و تیم چین بدون امتیاز چهارم است.
گروه سه:
کره جنوبی ۴ - ۱ ویتنام
یمن ۳ - ۲ امارات
تیم کره جنوبی با ۴ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیمهای ویتنام و یمن با ۳ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم امارات با یک امتیاز چهارم است.
گروه چهار:
ازبکستان ۳ - ۰ هند
تیمهای استرالیا و ازبکستان (قهرمان دوره قبل) با ۳ امتیاز اول و دوم هستند و صعود کردند. تیم هند بدون امتیاز سوم است و عملا حذف شد. در این گروه تیم کره شمالی انصراف داد.
تیم نوجوانان ایران در این دوره در دور مقدماتی و در گروه چهار در هند با ۵ گل تایوان را برد، برابر لبنان با تساوی ۱ - ۱ متوقف شد و ۳ - ۱ فلسطین را مغلوب کرد و ۱ - ۲ مغلوب چین شد و با ۷ امتیاز در رده دوم قرار گرفت و از صعود بازماند.
در دوره قبل در سال ۲۰۲۵ تیم ازبکستان با شکست عربستان قهرمان شد و تیمهای کره شمالی و کره جنوبی سوم مشترک شدند.
در فوتبال نوجوانان آسیا که از سال ۱۹۸۵ سابقه برگزاری دارد، تیم ژاپن با ۴ قهرمانی یک نایب قهرمانی و یک سومی رکورد دار است و تیمهای کره جنوبی با ۲ قهرمانی و ۳ نایب قهرمانی در رده دوم و کره شمالی با ۲ قهرمانی و نایب قهرمانی در رده سوم هستند. تیمهای عربستان، ازبکستان، چین و عمان ۲ بار و تیمهای قطر، ایران، تایلند و عراق یک بار قهرمان شدهاند.
تیم نوجوانان ایران یک بار در سال ۲۰۰۸ قهرمان، ۲ بار در سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۱۶ نایب قهرمان، ۲ بار در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۲۳ با حذف در نیمه نهای سوم و یک بار در سال ۲۰۰۴ چهارم شد. تیم ایران در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۱۴ در دور یک چهارم نهایی و در سالهای ۱۹۹۶، ۱۹۹۸، ۲۰۱۰، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۵ در دور گروهی حذف شد. نوجوانان ایران در سالهای ۱۹۸۸، ۹۴ و ۲۰۲۷ در دور مقدماتی حذف شد و در سایر ادوار غایب بود.