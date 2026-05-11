رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهور، شهیدان لاریجانی و خرازی، را نماد «سیاستمداران عاقل و انتخاب‌گر» خواند که با درک عمیق از تحولات جهانی و ملی، کلام را نه برای تخریب ، بلکه مصالحی برای ساختن و پیوند میان جامعه و حاکمیت می‌دیدند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محسن حاجی‌میرزایی در آیین بزرگداشت شهیدان لاریجانی و خرازی، با تبیین ویژگی‌های شخصیتی این دو شهید، آنان را الگوی حکمرانی مطلوب توصیف کرد و گفت: انقلابی بودن، تدیّن، وفاداری و دغدغه پیشرفت ایران، شاخصه‌هایی است که مسیر حکمرانی ما امروز بیش از هر زمان دیگری به آنها نیازمند است و فقدان این انسان‌های بزرگ سنگین است، چرا که آنها گره‌گشای مسائل مزمن و پیچیده بودند.

وی با اشاره به ضرورت حضور سیاستمدارانی که «قدرت انتخاب» دارند، افزود: ما به سیاستمدارانی نیاز داریم که در برابر طوفان‌های بحران مرعوب نشوند و از درک عمیق هیجانات اجتماعی برخوردار باشند و شهیدان لاریجانی و خرازی ارزش کلمه را می‌فهمیدند؛ کلام برای آنها ابزاری برای پیوند و فرصت‌سازی بود، نه کلنگی برای ویرانگری و تعمیق شکاف‌ها.

حاجی‌میرزایی با بیان خاطراتی از همکاری نزدیک با شهید لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی، وی را شخصیتی «زلال، تهی از منیت و خلاق» توصیف کرد و افزود: خزاری حتی در دوران فراغت، پیوند خود را با رهبری و آرمان‌های انقلاب سست نکرد و همواره به آینده انقلاب می‌اندیشید و شهید لاریجانی با درک عمیق از تحولات، بر اصلاح قانون اساسی بر مبنای تجارب داخلی تأکید داشت و تا آخرین لحظات حیات، برای پایان دادن عزتمندانه به جنگ و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای تلاش می‌کرد.

رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهور در ادامه به ابعاد شخصیتی شهید سیدکمال خرازی اشاره کرد و گفت: علاوه بر دوران همکاری در دولت اصلاحات، وی در حلقه مشورتی سیاست خارجی دولت دکتر پزشکیان نیز نقشی ممتاز داشتند. تخصص وی در حوزه علوم شناختی حاکی از درک عمیق از نیاز‌های نوین جامعه بود و همواره دغدغه افزایش ظرفیت اجتماعی برای مواجهه عزتمندانه با حوادث را داشتند.



حاجی‌میرزایی در بخش پایانی سخنان خود، ضمن ادای احترام به مقام شامخ رهبری، فرماندهان شهید، وزرا، رزمندگان و به‌ویژه دانشجویان شهید دانشگاه تهران، بر تداوم راه این مسیر تأکید کرد و با قرائت اشعاری از استاد سخن، سعدی شیرازی، یاد و خاطره شهیدان را گرامی داشت.



