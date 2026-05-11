به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: اکنون بیش از ۱۲۹ هکتار از اراضی استان زیر کشت گل محمدی قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۲۵۰ تن گل برداشت شود.

به گفته عزیزی بخش عمده گل محمدی در فرآیند گلاب‌گیری استفاده می‌شود و بخشی دیگر نیز به صورت غنچه خشک برای مصارف دارویی و تزئینی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

وی بابیان اینکه طبق برآورد‌ها هرساله حدود ۲۰۰ هزار لیتر گلاب و ۲۴ تن غنچه گل محمدی در استان تولید می‌شود.

۶۰ واحد سنتی و نیمه‌مکانیزه و چهار واحد صنعتی گلاب‌گیری در خراسان شمالی فعال است.