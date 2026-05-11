به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، دادستان عمومی و انقلاب قزوین در جلسه نظارت بر توزیع کالا‌های اساسی با تأکید بر ضرورت تشدید نظارت‌ها، اعلام کرد برخورد با تخلفات اقتصادی باید متناسب با شرایط جنگی و به‌صورت قاطعانه انجام شود.

وی اقدامات اقتصادی در این مقطع را «کمتر از جهاد» ندانست و بر لزوم رویکردی پیشگیرانه در حوزه کشف و مقابله با تخلفات تأکید کرد.

به گفته عسگری، در شرایط کنونی باید پیش از وقوع تخلف، اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار گیرد و در کنار آن، با مواردی نظیر احتکار کالا‌ها برخورد جدی صورت گیرد. دادستان افزود: سامانه‌هایی که برای رصد و کشف تخلفات طراحی شده‌اند، باید به‌صورت روزانه به‌روزرسانی شوند تا کارایی لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به عملکرد مناسب سیستم تأمین و توزیع کالا‌های اساسی تاکنون، اظهار داشت: انتظار دستگاه قضایی، تقویت نظارت‌ها و استفاده از ظرفیت‌های مردمی است.

به گفته او، می‌توان از الگوی بازرسان افتخاری در حوزه صنعت، معدن و تجارت بهره گرفت تا مشارکت عمومی در نظارت افزایش یابد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین تأکید کرد: در حوزه کشف تخلفات نباید همانند شرایط عادی پیش از جنگ عمل کرد، بلکه لازم است با توجه به اقتضائات موجود، برخورد‌ها قاطع‌تر و بازدارنده‌تر باشد.

وی همچنین خواستار اعمال مواد قانونی مربوط به تشدید مجازات در موارد لازم شد.

وی در پایان از آمادگی کامل دستگاه قضایی برای همکاری با سایر نهاد‌ها به‌منظور تحقق مطالبات مردم خبر داد.

در این جلسه، دستگاه‌های مرتبط نیز گزارش عملکرد خود را در حوزه تأمین، توزیع و نظارت بر کالا‌های اساسی ارائه کردند.