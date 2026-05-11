مدیرعامل پشتیبانی امور دام شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: کشور در شرایط جنگ ترکیبی قرار دارد و طبیعی است که برخی بخش‌ها ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرند، اما مسئولان در تلاش هستند با کمترین آسیب، مشکلات احتمالی را برطرف کنند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پرویز جعفری افزایش قیمت مرغ را منطقی توصیف کرد و گفت: مهمترین مسئله برای ما این است که تولید آسیب نبیند.

وی با بیان اینکه قیمت مرغ به نرخ های ارشادی نزدیک شده، تصریح کرد: در صورتی که مرغ بالاتر از هزینه‌های تولید و سود متعارف عرضه شود، مصداق گران‌فروشی خواهد بود و با آن برخورد قانونی می‌شود.

مدیرعامل پشتیبانی امور دام شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: «قیمت تمام‌شده تولید مرغ تحت تأثیر نهاده‌های دامی، هزینه‌های دستمزد، حمل‌ونقل و انرژی است و با در نظر گرفتن این مؤلفه‌ها، قیمت فعلی مرغ تقریباً متعادل بوده و به نرخ‌های ارشادی نزدیک شده است.»

او همچنین درباره گمانه‌زنی‌ها مربوط به کمبود مواد بسته‌بندی گفت: «کشور در شرایط جنگ ترکیبی قرار دارد و طبیعی است که برخی بخش‌ها ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرند، اما مسئولان در تلاش هستند با کمترین آسیب، مشکلات احتمالی را برطرف کنند.»

او درباره وضعیت تأمین کالا‌های اساسی، اظهار کرد: «جنگ پایان نیافته است، با این حال مردم و تولیدکنندگان در این شرایط پای کار بوده‌اند و با تدابیری که در نظر گرفته شده نگرانی خاصی در حوزه تأمین کالا‌های اساسی وجود ندارد.»

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور تأکید کرد: «مهم‌ترین مسئله این است که تولید آسیب نبیند، زیرا در این صورت در آینده با کمبود عرضه و افزایش شدید قیمت مواجه خواهیم شد. اگر تولید در کشور پایدار بماند، عرضه کافی در بازار وجود خواهد داشت و مصرف‌کننده می‌تواند کالا را با قیمت مناسب تهیه کند.»

او با اشاره به نظارت بر بازار افزود: «بازار به‌طور مستمر توسط دستگاه‌های مختلف رصد می‌شود و در استان‌ها نیز واحد‌های پایش فعال هستند. در صورت مشاهده هرگونه سوءاستفاده یا گران‌فروشی، برخورد جدی انجام خواهد شد و این موضوع دستور اکید وزیر جهاد کشاورزی است.»

جعفری افزود: «بیش از ۸۵ درصد کالا‌های اساسی از راه تولید داخلی تأمین می‌شود و تولیدکنندگان و کشاورزان در این مدت تلاش کرده‌اند تا کالا‌های مورد نیاز مردم را فراهم کنند. در این مدت در هیچ کجای کشور کمبود جدی احساس نشده و برای تأمین بلندمدت نیز برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است.»

او در با قدردانی از همراهی مردم و تولیدکنندگان بیان کرد: «مردم، کشاورزان و تولیدکنندگان در این مدت همراهی بسیار خوبی داشته‌اند و ما قدردان این حمایت‌ها هستیم. با همکاری و همدلی مردم و مسئولان، مشکلات احتمالی نیز برطرف خواهد شد.»