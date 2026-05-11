آتش سوزی در واحد صنعتی نظر آباد
دقایقی پیش، واحد تولیدی عایقهای حرارتی سرمایشی واقع در ورودی شهر نظرآباد، مقابل کارخانه سیمان آبیک، دچار حریق گسترده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز،
بر اساس گزارشهای اولیه، این حادثه در ساعات اخیر رخ داده و بلافاصله نیروهای آتشنشانی منطقه به محل اعزام شدهاند. عملیات اطفاء حریق و ایمنسازی محل در حال حاضر توسط تیمهای آتشنشانی با جدیت دنبال میشود.
تا لحظه تنظیم این گزارش، هیچگونه تلفات جانی ناشی از این حادثه گزارش نشده است. علت دقیق وقوع آتشسوزی و میزان خسارات وارده به این واحد تولیدی، پس از اتمام عملیات و بررسیهای اولیه توسط کارشناسان، اعلام خواهد شد