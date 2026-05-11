بنیاد بین‌المللی شهید رئیسی (ره)، به مناسبت دومین سالگرد شهادت رئیس‌جمهور شهید، «شهید جمهور، جان فدای ایران» را به‌عنوان نشان و شعار سال منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بنیاد بین‌المللی شهید رئیسی (ره)، به مناسبت دومین سالگرد شهادت رئیس‌جمهور شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، «شهید جمهور، جان فدای ایران» را به‌عنوان نشان و شعار سال منتشر کرد.

براساس اعلام ستاد بزرگداشت دومین سالگرد شهادت آیت‌الله رئیسی، برنامه‌های دومین سالگرد شهادت ایشان و همراهان ایشان، از ۲۴ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار می‌شود.