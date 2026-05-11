استاندار قم گفت: آثار بمباران‌های اخیر به عنوان سند جنایت استکبار جهانی حفظ شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان قم به ریاست مهندس بهنام‌جو استاندار، از دانشنامه دفاع مقدس استان رونمایی و از دست‌اندرکاران برنامه‌های ارزشی و پشتیبانی از حماسه جنگ تحمیلی سوم تقدیر شد.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان در این جلسه به ویژه برنامه‌های استان برای گرامیداشت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر اشاره کرد و گفت: در عملیات بیت‌المقدس و آزادسازی خرمشهر، استان قم ۱۹۵ شهید، ۱۵۶۰ مجروح، ۲۷۴ مفقودالاثر و ۱۲۵ اسیر تقدیم نظام کرده است.

حجت الاسلام علی لقمانپور با اشاره به ابلاغ ستاد کل نیرو‌های مسلح مبنی بر حفظ و ثبت آثار به‌جا مانده از بمباران‌های جنگ دوازده روزه و رمضان توسط آمریکا و اسرائیل، خواستار همکاری همه دستگاه‌ها برای جمع‌آوری اسناد این جنگ شد.

استاندار قم هم در این جلسه تأکید کرد که آثار این بمباران‌ها سند جنایت استکبار جهانی و صهیونیست‌هاست و باید در مصوبه شورا گنجانده شود.

اکبر بهنام‌جو دستور داد ضمن حفظ یکی از مکان‌های آسیب‌دیده، سایر آثار هم با همکاری دستگاه‌ها مستندسازی شود.