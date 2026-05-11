پخش زنده
امروز: -
دوره آمادگی دفاع شهری و سلاحشناسی در جزیره هرمز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده سپاه سیدالشهدای هرمز گفت: این دوره با هدف ارتقاء توان دفاعی و بصیرت سازمانی برگزار شد.
سرهنگ حجت الله سالاری افزود: شرکتکنندگان مباحث کلیدی دفاع شهری، تاکتیکهای مقابله با تهدیدات نوین و همچنین آشنایی عملی با انواع سلاحهای سبک و نحوه استفاده صحیح را فرا گرفتند.
وی گفت: سازماندهی دقیق و آمادگی رزمی، گامی مهم برای تقویت پایههای دفاعی منطقه و مقابله با هرگونه تعرض احتمالی و نشاندهنده عزم جدی بسیجیان در حفظ آمادگی رزمی و بصیرتی در برابر چالشهای پیشرو است.