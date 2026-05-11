حضور زنان در بزرگترین مسابقه قرآن عربستان، برای اولین بار
بزرگترین مسابقه بینالمللی قرآن در عربستان برای اولین بار شاهد حضور زنان در بخش رقابت در حوزههای حفظ، قرائت و تفسیر خواهد بود.
مسابقه بزرگ بینالمللی قرآن در عربستان برای اولین بار در طول تاریخ خود، بخش زنان را نیز شامل خواهد شد.
این اولین بار است که بانوان به طور رسمی در این مسابقات شرکت میکنند.
تصمیم برای حضور زنان در مسابقات بینالمللی «ملک عبدالعزیز» در پی درخواست ارائه شده از سوی «عبدالطیف بن عبدالعزیز»، وزیر امور اسلامی عربستان که سرپرست کل مسابقات داخلی و بینالمللی قرآن نیز هست، اتخاذ شد.
این مسابقه که وزارت امور اسلامی آن را سازماندهی کرده است، هر سال در مسجدالحرام برگزار میشود، یکی از مهمترین رویدادهای بینالمللی قرآنی به شمار میرود.
وزارت امور اسلامی عربستان اعلام کرد که حضور زنان در مسابقه بزرگ بینالمللی «ملک عبدالعزیز» یک پیشرفت مهم در تاریخ این مسابقات که از سال ۱۹۷۹ میلادی راهاندازی شده است، به شمار میرود.
در بیانیه منتشر شده از سوی این وزارتخانه آمده است که این مسابقات از این پس با حضور شرکتکنندگان زن و مرد از سراسر جهان از گستردگی بیشتری برخوردار خواهد بود.