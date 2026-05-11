آبشخور‌های حیات وحش کهگیلویه و بویراحمد برای مقابله با تنش‌های آبی پاکسازی و گندزدایی شد.



لویه و بویراحمد ، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان از پاکسازی و گندزدایی کامل آبشخور‌های احداث شده در مناطق حفاظت شده گرمسیری برای مقابله با تنش‌های آبی تابستان و بیمار‌های حیات وحش خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی

عبدال دیانتی نسب افزود: با توجه به احتمال وجود بیماری‌های میکروبی و انگلی در مسیر آبشخور‌های حیات وحش، آبشخور‌های احداث شده در مناطق حفاظت شده گرمسیری استان ضدعفونی و گندزدایی شدند.