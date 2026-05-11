آماده سازی آبشخورهای حیات وحش کهگیلویه وبویراحمد
آبشخورهای حیات وحش کهگیلویه و بویراحمد برای مقابله با تنشهای آبی پاکسازی و گندزدایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان از پاکسازی و گندزدایی کامل آبشخورهای احداث شده در مناطق حفاظت شده گرمسیری برای مقابله با تنشهای آبی تابستان و بیمارهای حیات وحش خبر داد.
عبدال دیانتی نسب افزود: با توجه به احتمال وجود بیماریهای میکروبی و انگلی در مسیر آبشخورهای حیات وحش، آبشخورهای احداث شده در مناطق حفاظت شده گرمسیری استان ضدعفونی و گندزدایی شدند.
دیانتی نسب پاکسازی و ضدعفونی آبشخورهای حیات وحش را گامی موثر در راستای حفاظت بهتر و جلوگیری از انتشار بیماری دانست و ادامه داد: آبشخورهای مشترک حیات وحش و دامهای اهلی در حاشیه مناطق حفاظت شده میتواند به کانونی برای انتقال بیماری از دامهای اهلی به حیات وحش باشد .
وی اضافه کرد: پاکسازی و ضدعفونی این آبشخورها گامی موثر در راستای جلوگیری و کاهش این بیماری است.