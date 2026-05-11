دو جان پناه شکارچیان غیرمجاز در منطقه حفاظت شده دالانکوه فریدن تخریب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رییس اداره محیط زیست شهرستان فریدن گفت: در جریان گشت و کنترل مأموران یگان حفاظت محیطزیست این شهرستان، چندین جانپناه متعلق به شکارچیان غیرمجاز در منطقه حفاظتشده دالانکوه شناسایی و با دستور دادستان شهرستان، این جانپناههای غیرمجاز تخریب شدند.
سمانه منصوری با اشاره به اینکه وجود چنین سازههایی در مناطق حفاظتشده تهدیدی برای حیاتوحش و محیطزیست محسوب میشود، گفت: با هرگونه تخلف زیستمحیطی از جمله شکار غیرمجاز و ساختوساز بدون مجوز در مناطق حفاظتشده با جدیت پیگیری و برخورد میشود.