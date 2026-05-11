

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: دولت چهاردهم برای حمایت از کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده از جنگ، بسته‌های ویژه‌ای برای حفظ اشتغال در نظر گرفته که ثبت‌نام متقاضیان آن در خراسان جنوبی آغاز شده است که تاکنون ۱۵۵ متقاضی در سامانه مربوطه ثبت‌نام کرده‌اند که مجموع درخواست آنها حدود ۵۷ میلیارد و ۷۷۲ میلیون تومان بوده است.



ذاکریان افزود: تاکنون برای دو متقاضی مبلغ ۱۷۶ میلیون تومان برای حفظ چهار فرصت شغلی پرداخت شده است و روند پرداخت‌ها در روز‌های آینده افزایش خواهد یافت.



وی گفت: در این بسته حمایتی، مشاغل در سه گروه شامل بنگاه‌های تک‌نفره، واحد‌های دارای ۲ تا ۵۰ نفر اشتغال و بنگاه‌های دارای بیش از ۵۰ تا ۲ هزار نفر اشتغال دسته‌بندی شده‌اند.



مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود: برای گروه‌های اول و دوم، به ازای هر نفر حفظ اشتغال، ۴۴ میلیون تومان تسهیلات برای دو ماه متوالی در نظر گرفته شده است.



ذاکریان گفت:چنانچه بنگاه‌ها بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد اشتغال خود را حفظ کنند، تسهیلات با نرخ ۲۳ درصد پرداخت خواهد شد و در صورت افزایش اشتغال، پنج درصد مشوق کاهش نرخ سود اعمال می‌شود و نرخ تسهیلات به ۱۸ درصد کاهش می‌یابد.



وی افزود: در مقابل، اگر واحدی اقدام به تعدیل نیرو کند، نرخ تسهیلات با جریمه ۱۲ درصدی به ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت.



مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی درباره بنگاه‌های دارای بیش از ۵۰ نفر اشتغال نیز افزود: برای این واحد‌ها به ازای هر نفر حفظ اشتغال، مبلغ ۲۲ میلیون تومان برای یک ماه پیش‌بینی شده است.