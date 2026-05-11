روزانه بین ۲ تا ۳ هزار قرص نان در ۳۰ خانه روستای رباط شورین پخت و برای منطقه ازگله و رزمندگان انصارالحسین همدان ارسال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز همدان؛ رعضو شورای روستای رباط‌شورین همدان با اشاره به مشارکت گسترده خانواده‌های روستایی افزود: تنور‌های رباط‌شورین هر روز با همت زنان و مردان روستا روشن است و نان‌های پخته‌شده پس از بسته‌بندی، به صورت منظم به منطقه اعزام می‌شود.

صفر نوری عالم تأکید کرد: این اقدام خودجوش مردمی، جلوه‌ای از همدلی و پشتیبانی اهالی روستا از رزمندگان است و تا زمانی که نیاز باشد، ادامه خواهد داشت.