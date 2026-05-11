مراسم چهلمین روز شهادت سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، پنجشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ماه پس از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان قم با اعلام این خبر گفت: استان قم به نمایندگی از تمام نیرو‌های مسلح و ملت ایران، توفیق میزبانی از مراسم استقبال، وداع، تشییع و تدفین پیکر امیر موسوی را در حرم مطهر داشت و اکنون هم ستاد گرامیداشت این شهید والامقام از سوی ستاد کل نیرو‌های مسلح در قم تشکیل شده است.

حجت الاسلام علی لقمان پور، با قدردانی از حضور بی نظیر و کم سابقه مردم به ویژه اهالی قم در آیین‌های پیشین، از عموم هموطنان برای شرکت در مراسم اربعین دعوت به عمل آورد و افزود: این برنامه با هدف تجلیل و قدردانی از مقام سیدالشهدای نیرو‌های مسلح برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، همزمان با استان قم، مراسم اربعین سپهبد شهید موسوی در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی، حرم مطهر امام رضا علیه السلام و حرم شاهچراغ نیز برگزار خواهد شد.

همچنین نیرو‌های مسلح در سراسر کشور، این مراسم را در تمامی استان ها، پادگان‌ها و یگان‌های نظامی و انتظامی برپا خواهند کرد.