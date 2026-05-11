طلبهها در جنگ ترکیبی نقش «موشک انسانی» دارند
تولیت مجتمع حوزوی امام رضا (ع) با بیان اینکه نفس حضور طلبه در میدان امروز تفاوتی با حضور رزمنده در میدان نبرد ندارد، گفت: اگر پاسدار موشک شلیک میکند، طلبه با تهییج و توجیه مردم به جامعه روحیه و آگاهی میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
آیتالله علیاکبر رشاد، تولیت مجتمع حوزوی امام رضا (ع) و رئیس شورای حوزههای علمیه استان تهران، امروز در جمع طلاب حوزه علمیه امام رضا (ع) با تأکید بر نقش طلاب و روحانیون در عرصههای اجتماعی و فرهنگی گفت: امروز جنگ، جنگ ترکیبی است و طلبهها باید نقش مدیریتی، هدایتی و پاسخگویی به شبهات را در میدان بر عهده بگیرند.
وی با بیان اینکه نفس حضور طلبه در میدان امروز تفاوتی با حضور رزمنده در میدان نبرد ندارد، افزود: اگر پاسدار موشک شلیک میکند، طلبه با تهییج و توجیه مردم به جامعه روحیه و آگاهی میدهد. این نیز نوعی اثرگذاری در میدان است و حضور در این عرصه یک تکلیف شرعی به شمار میآید.
رشاد با اشاره به فعالیت برخی مدارس علمیه در عرصههای اجتماعی خاطرنشان کرد: برخی مدارس گزارش دادهاند که با حضور بیست تا سی طلبه توانستهاند یک یا دو میدان را مدیریت کنند. این نقشآفرینی جمعی الگویی قابل توجه است که میتواند گسترش یابد.
رئیس شورای حوزههای علمیه استان تهران همچنین با اشاره به بازگشت بخشی از ایرانیان مهاجر به کشور گفت: بازگشت شمار قابل توجهی از ایرانیان مهاجر به کشور، نشاندهنده امید و اعتماد مردم به آینده ایران است.
وی در ادامه با اشاره به تحولات منطقهای و بینالمللی اظهار داشت: امروز بسیاری اذعان دارند که ایران در معادلات منطقهای از جایگاه و قدرت قابل توجهی برخوردار است و این مسئله مسئولیت نخبگان و طلاب را برای نگاه جهانی و ایفای نقش در عرصههای فکری و فرهنگی افزایش میدهد.
آیتالله رشاد در بخش دیگری از سخنان خود بیانیههای رهبر انقلاب را پرمایه، دقیق و قاطع توصیف کرد و افزود: حوزه علمیه پس از تحولات اخیر در موقعیتی تازه قرار گرفته است و طلاب باید برای ایفای نقش در شکلگیری تمدن نوین اسلامی پس از جنگ آمادگی بیشتری پیدا کنند.
وی در پایان با اشاره به اهمیت درس و بحث در حوزههای علمیه تأکید کرد: با وجود علاقه جدی به برگزاری حضوری دروس، تابع تصمیمات مرکز مدیریت و شورای عالی حوزه هستم و رعایت نظم و هماهنگی سازمانی را ضروری میدانم.