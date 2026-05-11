پخش زنده
امروز: -
۲ کودک در استخر ویلایی در شهرستان تالش غرق شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: در پی گزارش مرکز فوریتهای پلیس ۱۱۰ مبنی بر غرق شدن دو کودک در داخل استخر یک ویلا در یکی از بخشهای شهرستان تالش، بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.
بر پایه این گزارش، دو کودک ۵ و ۷ ساله که در حال شنا و بازی داخل استخر این منزل مسکونی بودند، به دلیل آشنا نبودن به فنون شنا، غرق شدند و پس از انتقال به بیمارستان علی رغم تلاش تیم پزشکی فوت کردند.